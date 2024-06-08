Ига Свёнтек — Ясмин Паолини: текстовая онлайн-трансляция матча в финале «РГ»

Сегодня, 8 июня, в финальном матче турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024 встретятся польская теннисистка, первая ракетка мира и трёхкратная обладательница титула «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек и 15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини. Матч начнётся чуть позднее 16:00 мск на корте Филиппа Шатрье.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Свёнтек и Паолини.

Отметим, что в этом сезоне Паолини забрала один трофей — в Дубае (ОАЭ), а Свёнтек — четыре, последний из них был на «тысячнике» в Риме (Италия), который состоялся перед «Ролан Гаррос».

В случае победы Свёнтек она подтвердит титул, который завоевала в прошлом году. Если победит Паолини, то это будет её первый трофей на турнире «Большого шлема».