Ига Свёнтек — Ясмин Паолини: история встреч финалисток «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 8 июня, в финальном матче турнира «Большого шлема» Открытого чемпионата Франции встретятся польская теннисистка, первая ракетка мира, трёхкратная обладательница титула «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек и 15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини. Матч начнётся чуть позднее 16:00 мск на корте Филиппа Шатрье.

Ранее теннисистки встречались только дважды за карьеру (однажды — в рамках официального зачёта личных встреч). В прошлый раз они сыграли на самой ранней стадии турнира «Большого шлема», в первом круге US Open в 2022 году. Тогда Свёнтек одержала лёгкую победу со счётом 6:3, 6:0.

Также у них был поединок на грунтовом челленджере в Праге (Чехия) в 2018 году, где полька выиграла со счётом 6:2, 6:1, но, поскольку это уровень турниров ниже WTA, в официальный зачёт личных встреч он не идёт.