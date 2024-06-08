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Ализе Корне возмутилась пустыми трибунами на полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

Ализе Корне возмутилась пустыми трибунами на полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024
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Бывшая теннисистка, победительница юниорского «Ролан Гаррос» — 2007 Ализе Корне высказалась о низкой посещаемости полуфинального матча Открытого чемпионата Франции — 2024 в мужском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и норвежцем Каспером Руудом (седьмой в рейтинге ATP). Матч состоялся в пятницу, 7 июня, и завершился победой немецкого теннисиста — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 20:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 4 2
2 		6 6 6
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Мне очень больно видеть полупустые трибуны на матче такого уровня. Мы знаем, как трудно найти места для настоящих любителей тенниса, и увидеть такие трибуны всего в 21:30 (по местному времени. — Прим. «Чемпионата») — это не может не беспокоить. На всех других турнирах «Большого шлема» в это время трибуны заполнены, так что это немного грустно», — приводит слова Корне We love tennis со ссылкой на эфир France TV.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

В финале «Ролан Гаррос» — 2024 Зверев встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В прошлом году победителем этого турнира стал Новак Джокович из Сербии.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
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