Ализе Корне возмутилась пустыми трибунами на полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

Бывшая теннисистка, победительница юниорского «Ролан Гаррос» — 2007 Ализе Корне высказалась о низкой посещаемости полуфинального матча Открытого чемпионата Франции — 2024 в мужском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и норвежцем Каспером Руудом (седьмой в рейтинге ATP). Матч состоялся в пятницу, 7 июня, и завершился победой немецкого теннисиста — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.
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«Мне очень больно видеть полупустые трибуны на матче такого уровня. Мы знаем, как трудно найти места для настоящих любителей тенниса, и увидеть такие трибуны всего в 21:30 (по местному времени. — Прим. «Чемпионата») — это не может не беспокоить. На всех других турнирах «Большого шлема» в это время трибуны заполнены, так что это немного грустно», — приводит слова Корне We love tennis со ссылкой на эфир France TV.
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
В финале «Ролан Гаррос» — 2024 Зверев встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В прошлом году победителем этого турнира стал Новак Джокович из Сербии.
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