Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, сколько призовых российские теннисисты заработали на «Ролан Гаррос»

Стало известно, сколько призовых российские теннисисты заработали на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

9 июня завершится Открытый чемпионат Франции — 2024. Стало известно, сколько очков и призовых заработали российские теннисисты во время этого турнира «Большого шлема».

Всего на старте было 15 женщин и четверо мужчин, представляющих Россию. Выше всех по турнирной сетке прошла 17-летняя Мирра Андреева, превзошедшая свой предыдущий результат. Она обыграла в четвертьфинале вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Андреева стала лидером не только по очкам, которые заработала во время турнира, но и по призовым — € 650 тыс. в одиночном разряде и € 40 тыс. в парном.

Анастасия Потапова, разгромно проигравшая в 1/4 финала польке Иге Свёнтек, стала второй по заработанным призовым — € 250 тыс. в одиночном разряде и € 13 750 — в парном. Столько же заработала и Элина Аванесян, 70-я ракетка мира.

Даниил Медведев на четвёртом месте — € 250 тыс. в одиночном разряде. Он выбыл из борьбы за трофей в четвёртом круге турнира и потерял возможность подняться в мировом рейтинге.

Людмила Самсонова заработала € 158 тыс. в одиночном разряде и € 5 тыс. в миксте.

Полная таблица призовых уже есть в статье «Чемпионата».

Материалы по теме
Медведев не попал даже в топ-3. А больше всех на «Ролан Гаррос» заработала, конечно, Мирра
Медведев не попал даже в топ-3. А больше всех на «Ролан Гаррос» заработала, конечно, Мирра
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android