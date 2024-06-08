Стало известно, сколько призовых российские теннисисты заработали на «Ролан Гаррос»

9 июня завершится Открытый чемпионат Франции — 2024. Стало известно, сколько очков и призовых заработали российские теннисисты во время этого турнира «Большого шлема».

Всего на старте было 15 женщин и четверо мужчин, представляющих Россию. Выше всех по турнирной сетке прошла 17-летняя Мирра Андреева, превзошедшая свой предыдущий результат. Она обыграла в четвертьфинале вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Андреева стала лидером не только по очкам, которые заработала во время турнира, но и по призовым — € 650 тыс. в одиночном разряде и € 40 тыс. в парном.

Анастасия Потапова, разгромно проигравшая в 1/4 финала польке Иге Свёнтек, стала второй по заработанным призовым — € 250 тыс. в одиночном разряде и € 13 750 — в парном. Столько же заработала и Элина Аванесян, 70-я ракетка мира.

Даниил Медведев на четвёртом месте — € 250 тыс. в одиночном разряде. Он выбыл из борьбы за трофей в четвёртом круге турнира и потерял возможность подняться в мировом рейтинге.

Людмила Самсонова заработала € 158 тыс. в одиночном разряде и € 5 тыс. в миксте.

Полная таблица призовых уже есть в статье «Чемпионата».