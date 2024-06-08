Каспер Рууд рассказал о болях в животе во время матча со Зверевым на «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист, седьмая ракетка мира Каспер Рууд рассказал о своих проблемах со здоровьем во время полуфинального матча «Ролан Гаррос» — 2024 с Александром Зверевым из Германии. Напомним, встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 в пользу немецкого теннисиста.

«В конце первого сета я начал чувствовать некоторый дискомфорт и боль в животе. Это меня беспокоило и ограничивало так, что мне было стыдно за свою игру. Я не хочу оправдываться, но это расстраивает и разочаровывает.

Но я очень доволен тем, как проходит сезон. Я внёс некоторые коррективы и улучшения в свою игру и думаю, что они сработали довольно хорошо. Этот результат здесь, в Париже, — отличный результат. Очень жаль, что всё так закончилось», — сказал Рууд на послематчевой пресс-конференции.

По ходу матча Рууда мучили боли в желудке, при смене сторон он принимал таблетки. Это может быть вирусом, так как ранее с той же проблемой сталкивалась вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. После игры Зверев и Рууд не стали пожимать друг другу руки.