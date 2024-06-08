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Зверев — второй немецкий теннисист в истории, вышедший в финал одиночного «Ролан Гаррос»

Зверев — второй немецкий теннисист в истории, вышедший в финал одиночного «Ролан Гаррос»
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Немецкий теннисист Александр Зверев стал вторым теннисистом Открытой эры из Германии, который вышел в финал одиночного мужского разряда «Ролан Гаррос».

Первым это сделал немец Михаэль Штих в 1996 году. Тогда он в финале проиграл российскому теннисисту Евгению Кафельникову.

Напомним, после прохода в финал «Ролан Гаррос», Зверев сказал, что готов выигрывать и сделает всё, что от него зависит, на матче 9 июня. Однажды он уже был финалистом турнира «Большого шлема», но проиграл поединок. Как объяснял сам теннисист, это связано с его молодым возрастом, он не стремился к победе, а сейчас уже готов взять свой первый крупный трофей.

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Предыдущая победа у немца была на «Мастерсе» в Риме (Италия) прямо перед «Ролан Гаррос».

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