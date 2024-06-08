Видеообзор победы Алькараса над Синнером в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

В пятницу, 7 июня, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над вторым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024 (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Алькарас — Синнер.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Напомним, 21-летний Алькарас после победы над Янником Синнером стал самым молодым игроком в истории, вышедшим в финалы ТБШ на всех покрытиях. В финале «Ролан Гаррос» — 2024 испанский теннисист сыграет с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии, который в своём полуфинале обыграл норвежца Каспера Рууда — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.