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Видеообзор победы Алькараса над Синнером в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

Видеообзор победы Алькараса над Синнером в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024
Аудио-версия:
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В пятницу, 7 июня, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над вторым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024 (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 20:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 4 2
2 		6 6 6
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Алькарас — Синнер.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Напомним, 21-летний Алькарас после победы над Янником Синнером стал самым молодым игроком в истории, вышедшим в финалы ТБШ на всех покрытиях. В финале «Ролан Гаррос» — 2024 испанский теннисист сыграет с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии, который в своём полуфинале обыграл норвежца Каспера Рууда — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (м)
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