Видеообзор победы Алькараса над Синнером в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

В пятницу, 7 июня, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над вторым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2024 (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3).
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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Алькарас — Синнер.
Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).
Напомним, 21-летний Алькарас после победы над Янником Синнером стал самым молодым игроком в истории, вышедшим в финалы ТБШ на всех покрытиях. В финале «Ролан Гаррос» — 2024 испанский теннисист сыграет с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии, который в своём полуфинале обыграл норвежца Каспера Рууда — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.
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