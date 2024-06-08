Видеообзор победы Александра Зверева над Каспером Руудом в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

7 июня состоялся матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024, в котором четвёртая ракетка мира Александр Зверев из Германии оказался сильнее представителя Норвегии Каспера Рууда — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Александр Зверев — Каспер Рууд.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Напомним, в финале «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который одолел в полуфинале Янника Синнера, будущую первую ракетку мира.

Сегодня, 8 июня, завершается женская часть турнира «Ролан Гаррос», у мужчин турнир закончится 9 июня. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович, который в этом году выбыл на этапе четвертьфинала.