Экс первая ракетка мира Виландер оценил шансы Паолини на победу в финале «Ролан Гаррос»

Экс первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер заявил, что первая ракетка мира среди женщин 22-летняя Ига Свёнтек встретится с другим стилем игры в рамках финала «Ролан Гаррос» с Ясмин Паолини, поэтому победа итальянки вполне реальна.
«Все думают, что Ига — явный фаворит, но Паолини очень хорошо двигается, сильно бьёт по мячу, обладает невероятно хорошим ударом справа и большим количеством вращений, так что Ига Свёнтек встретится в финале с другим стилем игры.
Я думаю, что Паолини потратит всего пять-десять минут, чтобы понять, что ей нужно делать, и с этого момента ей придётся играть более агрессивно, чем сегодня. Более агрессивно, чем в любом другом матче, в каком она играла, наверное, за всю свою жизнь», — приводит слова Виландера Eurosport.
Напомним, сегодня, 8 июня, состоится матч финала турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», в котором встретятся Паолини и Свёнтек.
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