Кто станет чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2024?

Сегодня, 8 июня, в финальном матче турнира «Большого шлема» Открытого чемпионата Франции встретятся польская теннисистка, первая ракетка мира, трёхкратная обладательница титула «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек и итальянка Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA). Матч начнётся чуть позднее 16:00 мск на корте Филиппа Шатрье.
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«Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Кто станет чемпионкой «Ролан Гаррос»?»
Ранее теннисистки встречались только дважды за карьеру (однажды — на уровне WTA). В прошлый раз они сыграли на самой ранней стадии турнира «Большого шлема», в первом круге US Open в 2022 году. Тогда Свёнтек одержала лёгкую победу со счётом 6:3, 6:0.
Также у них был поединок на грунтовом челленджере в Праге (Чехия) в 2018 году, где полька выиграла со счётом 6:2, 6:1, но, поскольку это уровень турниров ниже WTA, в официальный зачёт личных встреч он не идёт.
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