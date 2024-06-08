Впервые с 2004 года финал «Ролан Гаррос» пройдёт без представителя «Большой тройки»

В воскресенье, 9 июня, состоится финал мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2024, в котором сыграют третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас и олимпийский чемпион 2020 года, четвёртый номер мирового рейтинга немец Александр Зверев.
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Впервые с 2004 года в финале Открытого чемпионата Франции не будет представителя «Большой тройки» (Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер). Испанский теннисист выбыл из турнира в первом круге, уступив финалисту Александру Звереву, серб Джокович снялся с турнира на стадии 1/4 финала из-за травмы, швейцарец закончил карьеру в 2022 году.
Количество титулов на «Ролан Гаррос» представителей Большой тройки:
- Рафаэль Надаль (Испания) — 14 (2005—2008, 2010—2014, 2017—2020, 2022);
- Новак Джокович (Сербия) — 3 (2016, 2021, 2023);
- Роджер Федерер (Швейцария) — 1 (2009).
21-летний Карлос Алькарас и 27-летний Александр Зверев впервые вышли в финал Открытого чемпионата Франции.
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