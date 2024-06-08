Eurosport с юмором отреагировал на отсутствие представителя «Большой тройки» в финале «РГ»

В воскресенье, 9 июня, состоится финал мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2024, в котором сыграют третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас и олимпийский чемпион 2020 года, четвёртый номер мирового рейтинга немец Александр Зверев.

Пресс-служба Eurosport отреагировала на то, что впервые с 2004 года в финале одиночного разряда Открытого чемпионата Франции не будет представителя »Большой тройки», разместив в своих соцсетях ироничный фотоколлаж, на котором 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович (три титула на «РГ») и победитель Открытого чемпионата Франции — 2009 швейцарец Роджер Федерер смотрят финал «Ролан Гаррос» по ТВ.

Фото: Пресс-служба Eurosport.de

21-летний Карлос Алькарас и 27-летний Александр Зверев впервые вышли в финал Открытого чемпионата Франции.