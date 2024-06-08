Экс-теннисистка Ана Иванович приехала на «Ролан Гаррос» — 2024

Экс-теннисистка из Сербии, победительница 15 турниров WTA Ана Иванович приехала на Открытый чемпионат Франции — 2024. Фото с трибун у одного из кортов она выложила в свои социальные сети.

Фото: Из личного архива Аны Иванович

Фото: Из личного архива Аны Иванович

Напомним, сама Иванович завоевала титул «Ролан Гаррос» в 2008 году. Это был её первый и единственный за всю карьеру трофей турнира «Большого шлема». В конце 2016 года Иванович, будучи 65-й ракеткой, объявила о завершении карьеры. К тому моменту она уже два сезона не завоёвывала победы на турнирах.

Сегодня, 8-го июня, на «Ролан Гаррос» — 2024 состоится женский финал. За титул сразятся первая ракетка мира, действующая чемпионка полька Ига Свёнтек (1) и 15-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини (12). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.