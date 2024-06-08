Паолини — 7-я теннисистка с 2000 года, вышедшая в финал в одиночке и в паре на одном «РГ»
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15-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини стала финалисткой сразу двух разрядов «Ролан Гаррос» — 2024 – одиночном и парном. Она стала седьмой теннисисткой с 2000 года, которой покорилось это достижение.
Теннисистки, выходившие в финал Открытого чемпионата Франции в одиночном и парном разрядах на одном турнире:
- Мари Пирс (Франция, 2000 год).
- Ким Клейстерс (Бельгия, 2003).
- Сара Эррани (Италия, 2012).
- Люси Сафарова (Чехия, 2015).
- Барбора Крейчикова (Чехия, 2021).
- Кори Гауфф (США, 2022).
- Ясмин Паолини (Италия, 2024).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала в одиночном разряде.
Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
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Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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Ясмин Паолини
Я. Паолини
Сегодня, 8 июня, в финальном матче одиночного разряда Открытого чемпионата Франции — 2024 Паолини встретится с польской теннисисткой, первой ракеткой мира Игой Свёнтек, а в воскресенье, 9 июня, итальянка в дуэте с соотечественницей Сарой Эррани сыграет в решающей встрече парного женского разряда с американкой Кори Гауфф и Катериной Синяковой из Чехии.
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