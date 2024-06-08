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Паолини — 7-я теннисистка с 2000 года, вышедшая в финал в одиночке и в паре на одном «РГ»

Паолини — 7-я теннисистка с 2000 года, вышедшая в финал в одиночке и в паре на одном «РГ»
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15-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини стала финалисткой сразу двух разрядов «Ролан Гаррос» — 2024 – одиночном и парном. Она стала седьмой теннисисткой с 2000 года, которой покорилось это достижение.

Теннисистки, выходившие в финал Открытого чемпионата Франции в одиночном и парном разрядах на одном турнире:

  1. Мари Пирс (Франция, 2000 год).
  2. Ким Клейстерс (Бельгия, 2003).
  3. Сара Эррани (Италия, 2012).
  4. Люси Сафарова (Чехия, 2015).
  5. Барбора Крейчикова (Чехия, 2021).
  6. Кори Гауфф (США, 2022).
  7. Ясмин Паолини (Италия, 2024).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала в одиночном разряде.

Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Сегодня, 8 июня, в финальном матче одиночного разряда Открытого чемпионата Франции — 2024 Паолини встретится с польской теннисисткой, первой ракеткой мира Игой Свёнтек, а в воскресенье, 9 июня, итальянка в дуэте с соотечественницей Сарой Эррани сыграет в решающей встрече парного женского разряда с американкой Кори Гауфф и Катериной Синяковой из Чехии.

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