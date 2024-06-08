«Паолини должна верить, что у неё есть шанс». Тим Хенмэн — о финале «Ролан Гаррос»

Британский теннисист, бывшая четвёртая ракетка мира среди мужчин в одиночном разряде Тим Хенмэн дал совет итальянке Ясмин Паолини на матч с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024.
«Паолини должна верить, что у неё есть шанс. Судя по тому, как играет Свёнтек, шансы против неё есть, просто с ней очень сложно играть на грунте, но Паолини в этом году выступает исключительно хорошо. Она вышла в финал, ей нечего терять, но она многое может выиграть. Один из важных аспектов финала – игра с мячом. Фактор запугивания огромен. Я думаю, она должна принять этот вызов и приложить все усилия», — приводит слова Хенмэна Eurosport.
Ранее оценил уровень игры Паолини и шведский теннисист, бывшая первая ракетка мира Матс Виландер.
Напомним, сегодня, 8 июня, пройдёт матч финала женского «Ролан Гаррос» между первой ракеткой мира Игой Свёнтек и итальянкой Паолини. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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