Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Паолини должна верить, что у неё есть шанс». Тим Хенмэн — о финале «Ролан Гаррос»

«Паолини должна верить, что у неё есть шанс». Тим Хенмэн — о финале «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Британский теннисист, бывшая четвёртая ракетка мира среди мужчин в одиночном разряде Тим Хенмэн дал совет итальянке Ясмин Паолини на матч с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Паолини должна верить, что у неё есть шанс. Судя по тому, как играет Свёнтек, шансы против неё есть, просто с ней очень сложно играть на грунте, но Паолини в этом году выступает исключительно хорошо. Она вышла в финал, ей нечего терять, но она многое может выиграть. Один из важных аспектов финала – игра с мячом. Фактор запугивания огромен. Я думаю, она должна принять этот вызов и приложить все усилия», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

Ранее оценил уровень игры Паолини и шведский теннисист, бывшая первая ракетка мира Матс Виландер.

Напомним, сегодня, 8 июня, пройдёт матч финала женского «Ролан Гаррос» между первой ракеткой мира Игой Свёнтек и итальянкой Паолини. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Материалы по теме
Экс первая ракетка мира Виландер оценил шансы Паолини на победу в финале «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android