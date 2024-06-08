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Анастасия Мыскина назвала сильные стороны Свёнтек и Паолини перед финалом «Ролан Гаррос»

Анастасия Мыскина назвала сильные стороны Свёнтек и Паолини перед финалом «Ролан Гаррос»
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Чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года россиянка Анастасия Мыскина поделилась ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Франции — 2024 между польской теннисисткой, первой ракеткой мира Игой Свёнтек и 15-м номером мирового рейтинга WTA итальянкой Ясмин Паолини. Матч начнётся чуть позднее 16:00 мск на корте Филиппа Шатрье. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между представительницей Польши и итальянской теннисисткой.

Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Сильные стороны Свёнтек — это активная игра, на протяжении двух недель она играла первым номером, выходила вперёд, завершала атаки. Просто идеальный теннис мы наблюдаем у польской теннисистки. Паолини. несмотря на свой невысокий рост, тоже любит играть в быстрый теннис, по восходящему мячу играет, но всё же, на мой взгляд, Свёнтек гораздо стабильнее и будет играть быстрее, чем Паолини. Свёнтек уже ничем не сможет удивить, потому что она номер один во всём, а вот Паолини, если сможет переиграть такую Игу, то, конечно, очень сильно удивит. Для меня победитель, однозначно, Свёнтек в двух сетах, не думаю, что будет очень сильная борьба. Если бы я играла в финале с кем-то из этих теннисисток, то со Свёнтек было бы очень сложно, с Паолини — попроще», — сказала Мыскина в эфире телеграм-канала «Winline».

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