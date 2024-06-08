«Её главный враг — она сама». Жюстин Энен — о Свёнтек в финале «Ролан Гаррос»

Бельгийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен заявила, что Ига Свёнтек ещё может неоднократно добиваться успеха.

«Когда Рафаэль Надаль выиграл три или четыре, мы не предполагали, что он выиграет столько — 14. Вам придётся пройти долгий путь, чтобы найти игрока, который так сильно доминировал на грунте. Что касается Свёнтек — она всё ещё может пойти и добиться побед. Сколько? Это невозможно предсказать. Её главный враг – это она сама. Сегодня она посвятила себя этому, но этого придётся придерживаться. Есть личный аспект: сохранит ли она свою мотивацию? Что касается конкуренции, то игрок может выйти на грунт с игрой, которая не обрадует его. Или некоторые из них, возможно, разовьются на грунте», — приводит слова Энен L'Equipe.

Ранее два известных теннисиста из Швеции и Великобритании высказались об уровне игры соперницы Свёнтек в финале — Паолини.

Напомним, сегодня, 8 июня, пройдёт матч финала женского «Ролан Гаррос» между первой ракеткой мира Игой Свёнтек и итальянкой Паолини. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.