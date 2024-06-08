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«Оцените от одного до десяти». Экс девятая ракетка мира Фабио Фоньини стал блондином

«Оцените от одного до десяти». Экс девятая ракетка мира Фабио Фоньини стал блондином
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Бывшая девятая ракетка мира 36-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини стал блондином. Темноволосый итальянец выложил пост в соцсетях после смены имиджа.

Фото: Из личного архива Фабио Фоньини

«Оцените от одного до десяти баллов», — подписал фотографию теннисист.

Фоньини — победитель Australian Open — 2015 в парном разряде, чемпион турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло — 2019 в одиночном разряде (в полуфинале обыграл Рафаэля Надаля — 6:4, 6:2). Кроме этого, Фоньини за свою карьеру выиграл один турнир категории ATP-500 (Гамбург-2013), и семь — категории ATP-250.

На «Ролан Гаррос» — 2024 итальянец закончил выступления во втором круге. В матче 1/32 финала он в трёх сетах уступил 14-й ракетке мира американцу Томми Полу — 1:6, 0:6, 2:6.

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