«Оцените от одного до десяти». Экс девятая ракетка мира Фабио Фоньини стал блондином

Бывшая девятая ракетка мира 36-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини стал блондином. Темноволосый итальянец выложил пост в соцсетях после смены имиджа.

Фото: Из личного архива Фабио Фоньини

«Оцените от одного до десяти баллов», — подписал фотографию теннисист.

Фоньини — победитель Australian Open — 2015 в парном разряде, чемпион турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло — 2019 в одиночном разряде (в полуфинале обыграл Рафаэля Надаля — 6:4, 6:2). Кроме этого, Фоньини за свою карьеру выиграл один турнир категории ATP-500 (Гамбург-2013), и семь — категории ATP-250.

На «Ролан Гаррос» — 2024 итальянец закончил выступления во втором круге. В матче 1/32 финала он в трёх сетах уступил 14-й ракетке мира американцу Томми Полу — 1:6, 0:6, 2:6.