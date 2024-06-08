Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — во влоге Касаткиной: ничего, скоро я пойду по-серьёзному зажигать

Мирра Андреева — во влоге Касаткиной: ничего, скоро я пойду по-серьёзному зажигать
Аудио-версия:
Комментарии

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024, 38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева во влоге Дарьи Касаткиной с «Ролан Гаррос» — 2024 призналась, что намерена разнообразить свою жизнь вне корта.

Касаткина. Когда тусоваться начнёшь?
Мирра Андреева. Я как бы уже чуть-чуть, просто никто об этом не знает.
Касаткина. Чуть-чуть — это что? В книжный клуб ходишь?
Мирра Андреева (смеётся). Ну ничего, уже скоро я пойду по-серьёзному зажигать.
Касаткина. Ну ура! Наконец-то. Куда пойдёшь?
Мирра Андреева. Да посмотрим, решим на месте. Я думала, ты мне что-нибудь порекомендуешь, ты же вроде опытная в этом деле. Нет?
Касаткина. Это у меня такая репутация? На самом деле это миф. Мне кажется, и мифа-то не было. Не тусовщица я.

Материалы по теме
Медведев не попал даже в топ-3. А больше всех на «Ролан Гаррос» заработала, конечно, Мирра
Медведев не попал даже в топ-3. А больше всех на «Ролан Гаррос» заработала, конечно, Мирра
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android