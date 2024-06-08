Мирра Андреева — во влоге Касаткиной: ничего, скоро я пойду по-серьёзному зажигать

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024, 38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева во влоге Дарьи Касаткиной с «Ролан Гаррос» — 2024 призналась, что намерена разнообразить свою жизнь вне корта.

Касаткина. Когда тусоваться начнёшь?

Мирра Андреева. Я как бы уже чуть-чуть, просто никто об этом не знает.

Касаткина. Чуть-чуть — это что? В книжный клуб ходишь?

Мирра Андреева (смеётся). Ну ничего, уже скоро я пойду по-серьёзному зажигать.

Касаткина. Ну ура! Наконец-то. Куда пойдёшь?

Мирра Андреева. Да посмотрим, решим на месте. Я думала, ты мне что-нибудь порекомендуешь, ты же вроде опытная в этом деле. Нет?

Касаткина. Это у меня такая репутация? На самом деле это миф. Мне кажется, и мифа-то не было. Не тусовщица я.