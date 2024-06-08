Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сестра сказала, что это ужас». Мирра Андреева — о фильме «Претенденты» с Зендеей

«Сестра сказала, что это ужас». Мирра Андреева — о фильме «Претенденты» с Зендеей
Аудио-версия:
Комментарии

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024, 38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева во влоге Дарьи Касаткиной с «Ролан Гаррос» — 2024 оценила новый фильм режиссёра Луки Гуаданьино «Претенденты» (Challengers) с Зендеей в главной роли. Сюжет спортивной драмы разворачивается вокруг отношений трёх теннисистов.

Касаткина. «Претендентов» смотрела?
Мирра Андреева. Нет, Эрика (старшая сестра Мирры. – Прим. «Чемпионата») сказала, что это какой-то ужас.
Касаткина. На самом деле не какой-то, вообще, смотреть интересно, но финал… Ничего непонятно.
Мирра Андреева. Это просто ужас какой-то, нет? Я видела фрагмент.

17-летняя Мирра Андреева со следующей недели дебютирует на 23-й строчке рейтинга WTA за счёт выдающегося выступления на «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, на грунтовом «Шлеме» россиянка дошла до полуфинала соревнований, в 1/4 финала сенсационно одолев вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). В полуфинале Мирра со счётом 3:6, 1:6 уступила итальянке Ясмин Паолини.

Материалы по теме
Свёнтек и Паолини бьются за титул «РГ»! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Live
Свёнтек и Паолини бьются за титул «РГ»! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android