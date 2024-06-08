«Сестра сказала, что это ужас». Мирра Андреева — о фильме «Претенденты» с Зендеей

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024, 38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева во влоге Дарьи Касаткиной с «Ролан Гаррос» — 2024 оценила новый фильм режиссёра Луки Гуаданьино «Претенденты» (Challengers) с Зендеей в главной роли. Сюжет спортивной драмы разворачивается вокруг отношений трёх теннисистов.

Касаткина. «Претендентов» смотрела?

Мирра Андреева. Нет, Эрика (старшая сестра Мирры. – Прим. «Чемпионата») сказала, что это какой-то ужас.

Касаткина. На самом деле не какой-то, вообще, смотреть интересно, но финал… Ничего непонятно.

Мирра Андреева. Это просто ужас какой-то, нет? Я видела фрагмент.

17-летняя Мирра Андреева со следующей недели дебютирует на 23-й строчке рейтинга WTA за счёт выдающегося выступления на «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, на грунтовом «Шлеме» россиянка дошла до полуфинала соревнований, в 1/4 финала сенсационно одолев вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). В полуфинале Мирра со счётом 3:6, 1:6 уступила итальянке Ясмин Паолини.