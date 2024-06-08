Шамиль Тарпищев оценил перспективы Медведева и Рублёва на Олимпиаде — 2024 в Париже

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о перспективах пятой и шестой ракеток мира Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Олимпиаде — 2024 в Париже.

«Покрытие — важный фактор. На грунте похуже играем, в России ушли грунтовые корты, все — хард. И климат меняется, в СССР выходили на грунт 10 апреля, а сейчас 20 мая, да и дети у нас больше выступают на харде. Но это не говорит о том, что мы не будем бороться, если Медведев и Рублёв от болячек избавятся, то сыграют лучше, чем в Токио. И легче будет играть ещё и благодаря тому, что есть ограничение на число игроков от страны, не надо будет обыгрывать по 20 испанцев», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Рублёв проиграл в первом круге, Медведев выбыл в 1/4 финала. Лучший результат среди россиян в одиночном разряде показал Карен Хачанов, завоевавший серебро.

Напомним, от каждой страны на Олимпиаду-2024 квалифицируются по четыре теннисиста с наилучшим рейтингом по состоянию на 10 июня (после окончания «Ролан Гаррос»).

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.