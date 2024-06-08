Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Двоюродный брат Надаля получил уайлд-кард в квалификацию турнира в Штутгарте

Двоюродный брат Надаля получил уайлд-кард в квалификацию турнира в Штутгарте
Комментарии

Двоюродный брат Рафаэля Надаля, 20-летний Жоан Надаль, получил уайлд-кард в квалификацию травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Об этом сообщается на официальном сайте АТР.

Квалификация пройдёт в два этапа, а четыре теннисиста, которые одержат победу, смогут выступить в основной сетке соревнований.

В первом круге квалификации юный Надаль, 1890-я ракетка мира, сыграет с 23-летним Рудольфом Моллекером из Германии.

Известно, что ранее Надаль получил уайлд-кард в квалификацию турнира на Мальорке, который пройдет с 23 по 29 июня. В январе этого года он принял участие в двух турнирах ITF в Манакоре, где выиграл один матч и проиграл два.

Материалы по теме
Рафаэль Надаль может выступить на Олимпийских играх благодаря защищённому рейтингу
Материалы по теме
У Надаля прекрасные жена и сестра. Рядом с ними Рафа по-настоящему счастлив
У Надаля прекрасные жена и сестра. Рядом с ними Рафа по-настоящему счастлив
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android