Арина Соболенко показала, как отдыхает в Греции вместе с новым возлюбленным

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото со своего отдыха в Афинах (Греция). Она проводит его со своим новым возлюбленным – 34-летним бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.

«Готова немного поработать над линиями своего загара», — подписала один из снимков Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

На текущем «Ролан Гаррос» — 2024 Соболенко не удалось защитить очки за прошлогодний полуфинал. В четвертьфинале Соболенко (2) сенсационно проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой. Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой. По ходу всего матча Соболенко испытывала проблемы со здоровьем, предположительно, у Арины болел живот. Она дважды принимала таблетки.