«Ему придётся ходить с эскортом». Макинрой — о Синнере в роли первой ракетки

Экс первая ракетка мира, американский теннисист Джон Макинрой высказался о Яннике Синнере в роли первой ракетки мира.

«Итальянцы страстны и эмоциональны, как я, а Янник серьезён и уравновешен. Роль первой ракетки мира потенциально разрушительна для человека. Готов ли Синнер идти на жертвы?

Он повторяет, что сосредоточен только на улучшениях. Но с такой ролью нелегко справляться. Где он обычно отдыхает? В Италии? Знает ли Синнер, что ему придётся ходить с эскортом? Он любит путешествовать незаметно, но больше у него это не выйдет. Я надеюсь, что он насладится своей ролью лидера и даст себе пространство для манёвра, иначе это первенство рискует его раздавить», — приводит слова Макинроя Corriere dello Sport.

Напомним, сам Макинрой был первой ракеткой четыре года подряд — с 1981 по 1984 год.