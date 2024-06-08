Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ему придётся ходить с эскортом». Макинрой — о Синнере в роли первой ракетки

«Ему придётся ходить с эскортом». Макинрой — о Синнере в роли первой ракетки
Аудио-версия:
Комментарии

Экс первая ракетка мира, американский теннисист Джон Макинрой высказался о Яннике Синнере в роли первой ракетки мира.

«Итальянцы страстны и эмоциональны, как я, а Янник серьезён и уравновешен. Роль первой ракетки мира потенциально разрушительна для человека. Готов ли Синнер идти на жертвы?

Он повторяет, что сосредоточен только на улучшениях. Но с такой ролью нелегко справляться. Где он обычно отдыхает? В Италии? Знает ли Синнер, что ему придётся ходить с эскортом? Он любит путешествовать незаметно, но больше у него это не выйдет. Я надеюсь, что он насладится своей ролью лидера и даст себе пространство для манёвра, иначе это первенство рискует его раздавить», — приводит слова Макинроя Corriere dello Sport.

Напомним, сам Макинрой был первой ракеткой четыре года подряд — с 1981 по 1984 год.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android