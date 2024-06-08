Елена Рыбакина опубликовала атмосферные фото с прогулки по Парижу

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала в социальных сетях атмосферные снимки с прогулки по Парижу (Франция).

«Свободное время», — подписала пост Рыбакина.

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

На текущем «Ролан Гаррос» — 2024 Елена дошла до четвертьфинального раунда. В своём матче Рыбакина (4) неожиданно проиграла 15-й ракетке мира представительнице Италии Ясмин Паолини (12), которая дебютировала на данной стадии турниров «Большого шлема». Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки.

На данный момент неизвестно, выступит ли Рыбакина на каких-либо травяных турнирах WTA перед поездкой на Уимблдон-2024, который пройдёт с 1 по 13 июля.