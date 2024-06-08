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Свёнтек — Паолини: полька выиграла первый сет финального матча «Ролан Гаррос» — 2024

Свёнтек — Паолини: полька выиграла первый сет финального матча «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 8 июня, в финальном матче турнира «Большого шлема» Открытого чемпионата Франции встречаются польская теннисистка, первая ракетка мира, трёхкратная обладательница титула «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек и 15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини. Первый сет выиграла полька со счётом 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Сет продолжался 38 минут. В начала матча теннисистки шли на равных, но после 2:2 в сете Свёнтек оторвалась и не дала возможности Паолини набрать больше очков.

Напомним, ранее теннисистки встречались только дважды за карьеру (однажды — на уровне WTA). В прошлый раз они сыграли на самой ранней стадии турнира «Большого шлема», в первом круге US Open в 2022 году.

Паолини стала третьей итальянкой, пробившейся в финал «Ролан Гаррос».

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