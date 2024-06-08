Чемпион ОИ по гимнастике Давид Белявский — о М. Андреевой: мне понравился матч с Соболенко

Олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве российский гимнаст Давид Белявский поделился впечатлениями от выступления российской теннисистки 38-й ракетки мира Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, 17-летняя россиянка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема», в котором уступила 15-й ракетке мира итальянке Ясмин Паолини.

«Мне очень понравился её матч с Соболенко, особенно последний розыгрыш,. Она даже не поняла, что выиграла, и пошла на приём в соседний квадрат. Это говорит об очень хорошей психологической подготовке. Она просто играет каждый мяч, не обращая внимания на счёт.

Она отобралась на Олимпийские игры, это особенные соревнования. Никто не знает, что и как там будет. В гимнастике на Играх выступают с 16 лет и отлично справляются с давлением. Например, Ангелина Мельникова выступала в Рио в 16 лет и выиграла серебро», — приводит слова Белявского Metaratings.

От каждой страны на Олимпиаду-2024 квалифицируются по четыре теннисиста с наилучшим рейтингом по состоянию на 10 июня (после окончания «Ролан Гаррос»).

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.