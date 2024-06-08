Ига Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос», в финале отдав Паолини всего три гейма

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024. Сегодня, 8 июня, она в двух сетах обыграла Ясмин Паолини, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1.

Спортсменки провели на корте всего 1 час 9 минут. Польская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (56%) и не допустила двойных ошибок. Итальянка сделала две двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из одного заработанного (100%). Также обе спортсменки выполнили по одной подаче навылет. Отметим, что со счёта 1:2 в первом сете Ига выиграла 10 геймов подряд.

Для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала этот турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.