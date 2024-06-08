Свёнтек — самая молодая теннисистка, завоевавшая четыре титула на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось завоевать четыре титула в женском одиночном разряде «Ролан Гаррос». Сегодня, 8 июня, полька обыграла итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:2, 6:1, будучи в возрасте 23 лет 8 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Жюстин Энен из Бельгии, которая выиграла столько же титулов «РГ» в 25 лет 8 дней.

из Бельгии, которая выиграла столько же титулов «РГ» в 25 лет 8 дней. Третье место занимает бывшая первая ракетка мира американка Крис Эверт , ставшая четырёхкратной победительницей в 25 лет 168 дней.

, ставшая четырёхкратной победительницей в 25 лет 168 дней. На четвёртой строчке расположилась Штеффи Граф из Германии, которая добилась подобного достижения, будучи в возрасте 25 лет 361 дня.

Напомним, для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.