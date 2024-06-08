Свёнтек — самая молодая теннисистка, завоевавшая четыре титула на «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось завоевать четыре титула в женском одиночном разряде «Ролан Гаррос». Сегодня, 8 июня, полька обыграла итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:2, 6:1, будучи в возрасте 23 лет 8 дней.
Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|1
15
Ясмин Паолини
Я. Паолини
- Предыдущий рекорд принадлежал Жюстин Энен из Бельгии, которая выиграла столько же титулов «РГ» в 25 лет 8 дней.
- Третье место занимает бывшая первая ракетка мира американка Крис Эверт, ставшая четырёхкратной победительницей в 25 лет 168 дней.
- На четвёртой строчке расположилась Штеффи Граф из Германии, которая добилась подобного достижения, будучи в возрасте 25 лет 361 дня.
Напомним, для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.
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