Свёнтек стала третьей теннисисткой за 100 лет, выигравшей четыре титула «РГ» за пять лет

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала третьей теннисисткой за последние 100 лет, кому удалось выиграть четыре титула «Ролан Гаррос» за пять лет. Сегодня, 8 июня, полька обыграла итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:2, 6:1 и взяла четвёртый титул. Она также одерживала победу на турнире в 2020, 2022 и 2023 годах.

Впервые за последние 100 лет этого же достижения удалось добиться американке Хелен Уиллз-Муди , которая выигрывала Открытый чемпионат Франции по теннису в 1928, 1929, 1930 и 1932 годах.

, которая выигрывала Открытый чемпионат Франции по теннису в 1928, 1929, 1930 и 1932 годах. В XXI веке этот рекорд повторила Жюстин Энен из Бельгии, которая становилась победительницей турнира в 2003, 2005, 2006 и 2007 годах.

Напомним, в 2021 году — единственном, когда за последние пять лет Свёнтек не брала титул, турнир выиграла чешская спортсменка Барбора Крейчикова. В тот год она одновременно с личным титулом стала победительницей «Ролан Гаррос» в парном разряде.