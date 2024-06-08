Свёнтек вышла на второе место по количеству титулов ТБШ среди действующих игроков

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла на чистое второе место по количеству титулов ТБШ среди действующих игроков. Сегодня, 8 июня, в финале «Ролан Гаррос» полька обыграла итальянку Ясмин Паолини и взяла пятый титул ТБШ.

Количество «Шлемов» у других действующих теннисисток:

7 титулов ТБШ — Винус Уильямс;

5 — Ига Свёнтек;

4 — Наоми Осака;

3 — Анжелика Кербер;

2 — Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Симона Халеп, Петра Квитова;

1 — Кори Гауфф, Маркета Вондроушова, Елена Рыбакина, Бьянка Андрееску, Софья Кенин, Барбора Крейчикова, Елена Остапенко, Эмма Радукану, Каролина Возняцки, Слоан Стивенс.

Напомним, для Свёнтек это также четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.