Свёнтек — игрок с наименьшим количеством отданных геймов, начиная с 1/8 финала ТБШ
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала игроком с наименьшим количеством отданных геймов, начиная с 1/8 финала турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Сегодня, 8 июня, полька обыграла итальянку Ясмин Паолини в финале Открытого чемпионата Франции — 2024 со счётом 6:2, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|1
15
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Игроки с наименьшим количеством отданных геймов с 1/8 финала турниров «Большого шлема»:
- 11 — Ига Свёнтек («Ролан Гаррос» — 2024);
- 11 — Мартина Навратилова (US Open — 1983);
- 11 — Крис Эверт (US Open — 1976);
- 12 — Мартина Навратилова (Уимблдон — 1983);
- 12 — Крис Эверт (Уимблдон — 1981).
Напомним, для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.
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