Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек — игрок с наименьшим количеством отданных геймов, начиная с 1/8 финала ТБШ

Свёнтек — игрок с наименьшим количеством отданных геймов, начиная с 1/8 финала ТБШ
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала игроком с наименьшим количеством отданных геймов, начиная с 1/8 финала турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Сегодня, 8 июня, полька обыграла итальянку Ясмин Паолини в финале Открытого чемпионата Франции — 2024 со счётом 6:2, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Игроки с наименьшим количеством отданных геймов с 1/8 финала турниров «Большого шлема»:

  • 11 — Ига Свёнтек («Ролан Гаррос» — 2024);
  • 11 — Мартина Навратилова (US Open — 1983);
  • 11 — Крис Эверт (US Open — 1976);
  • 12 — Мартина Навратилова (Уимблдон — 1983);
  • 12 — Крис Эверт (Уимблдон — 1981).

Напомним, для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.

Материалы по теме
Свёнтек стала третьей теннисисткой за 100 лет, выигравшей четыре титула «РГ» за пять лет
Ига Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос», в финале отдав Паолини всего три гейма
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android