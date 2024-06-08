Свёнтек — игрок с наименьшим количеством отданных геймов, начиная с 1/8 финала ТБШ

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала игроком с наименьшим количеством отданных геймов, начиная с 1/8 финала турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Сегодня, 8 июня, полька обыграла итальянку Ясмин Паолини в финале Открытого чемпионата Франции — 2024 со счётом 6:2, 6:1.

Игроки с наименьшим количеством отданных геймов с 1/8 финала турниров «Большого шлема»:

11 — Ига Свёнтек («Ролан Гаррос» — 2024);

11 — Мартина Навратилова (US Open — 1983);

11 — Крис Эверт (US Open — 1976);

12 — Мартина Навратилова (Уимблдон — 1983);

12 — Крис Эверт (Уимблдон — 1981).

Напомним, для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.