«Я почти вылетела во втором раунде». Свёнтек прокомментировала победу на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу на Открытом чемпионате Франции по теннису — 2024. Сегодня, 8 июня, она в двух сетах обыграла Ясмин Паолини, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1.

«Поздравляю тебя с потрясающим турниром, меня впечатлило, как ты играла эти две недели. Думаю, с такой игрой ты на многое способна, особенно на грунте. Надеюсь, у нас с тобой ещё будет много матчей на финальных стадиях. Поздравляю твою команду», — обратилась Свёнтек к Паолини.

«Хочу сказать спасибо своей команде и семье, без вас меня бы здесь не было. Так круто быть здесь. Обожаю это место, каждый год жду, когда приеду сюда. О боже, извините… Merci beaucoup. Я почти вылетела во втором раунде. Спасибо, что поддерживали меня, мне надо было поверить, что это возможно. Это был эмоциональный турнир, спасибо, что поддерживали меня.

«Этот год больше всего похож на 2022-й. Я знала, за чем иду, и знала, что со своей игрой могу победить. И хотя я была очень близка к вылету во втором раунде против Наоми, я выжила в том матче и потом заиграла с огромной уверенностью. Горжусь, что не остановилась и не зажалась под давлением», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

Напомним, для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.