Свёнтек ответила, сколько ещё титулов «Ролан Гаррос» она собирается выиграть за карьеру

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в интервью на корте ответила на вопрос, сколько ещё титулов «Ролан Гаррос» она собирается выиграть за свою карьеру.
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— Четвёртый титул здесь. А на сколько хотите замахнуться?
— Не-не, я уже добилась намного большего, чем предполагала и замахивалась. Я просто иду шаг за шагом и наслаждаюсь каждым матчем и каждым титулом. Моя цель – стать ещё лучше. И, мне кажется, я лучше, чем в том году. Горжусь этим.
Сегодня, 8 июня, в финале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Свёнтек в двух сетах обыграла Ясмин Паолини, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1.
Для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.
- 8 июня 2024
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