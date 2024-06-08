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Свёнтек ответила, сколько ещё титулов «Ролан Гаррос» она собирается выиграть за карьеру

Свёнтек ответила, сколько ещё титулов «Ролан Гаррос» она собирается выиграть за карьеру
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в интервью на корте ответила на вопрос, сколько ещё титулов «Ролан Гаррос» она собирается выиграть за свою карьеру.

Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

— Четвёртый титул здесь. А на сколько хотите замахнуться?
— Не-не, я уже добилась намного большего, чем предполагала и замахивалась. Я просто иду шаг за шагом и наслаждаюсь каждым матчем и каждым титулом. Моя цель – стать ещё лучше. И, мне кажется, я лучше, чем в том году. Горжусь этим.

Сегодня, 8 июня, в финале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Свёнтек в двух сетах обыграла Ясмин Паолини, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1.

Для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.

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