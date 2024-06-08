«Играть против тебя — самое трудное испытание». Паолини — о матче со Свёнтек в финале «РГ»

15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2024 поздравила свою соперницу, первую ракетку мира Игу Свёнтек с победой, а также поблагодарила свою семью, команду и организаторов.

«Мне очень понравилось играть на этом корте. Поздравляю Игу, играть здесь против тебя – самое трудное испытание в нашем спорте. Поздравляю твою команду, вы делаете потрясающую работу. Номер один в мире. Просто поздравляю!

Хочу сказать спасибо своей команде и семье, всем, кто верит и болеет за меня. Спасибо организаторам, спонсорам, болбоям, судьям. Кого-то наверняка забыла, извините. Последние две недели – это лучшие дни в моей жизни. И они продолжаются, завтра у меня финал в парах.

Горжусь собой и своей командой, что я здесь. Сегодня было тяжело, но я всё равно собой горжусь», — сказала Паолини в интервью на корте.

Сегодня, 8 июня, Ига Свёнтек обыграла Ясмин Паолини в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1. Для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.