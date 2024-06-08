Ольховский: заслуженная победа Свёнтек на «Ролан Гаррос», но не хватает конкуренции

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о победе Иги Свёнтек на «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, польская теннисистка в двух сетах обыграла итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:2, 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
«Если честно, сомнений и не было, что Свёнтек победит Ясмин Паолини. Ига была явным фаворитом, что она и подтвердила. Чемпионство абсолютно заслуженное, но есть разочарование. Не от победы Свёнтек, а от уровня конкуренции. Не умаляю заслуг Иги, но этого мне не хватает. Раньше была Серена Уильямс, которая супер подавала, играла быстро. А сейчас есть Свёнтек, Соболенко выделяется, но остальные… Очень много сенсаций, но это как американские горки: вверх — вниз, а результат — падение. А Ига — молодчина, великолепный результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 8 июня 2024
-
19:02
-
19:00
-
18:42
-
18:35
-
18:31
-
18:22
-
18:18
-
18:04
-
17:58
-
17:57
-
17:49
-
17:38
-
17:22
-
17:13
-
16:52
-
16:49
-
16:47
-
16:12
-
15:31
-
15:15
-
15:06
-
14:54
-
14:46
-
14:21
-
14:10
-
14:09
-
13:44
-
13:43
-
13:07
-
12:59
-
12:34
-
12:15
-
12:03
-
12:00
-
11:24