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Ольховский: заслуженная победа Свёнтек на «Ролан Гаррос», но не хватает конкуренции

Ольховский: заслуженная победа Свёнтек на «Ролан Гаррос», но не хватает конкуренции
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о победе Иги Свёнтек на «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, польская теннисистка в двух сетах обыграла итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:2, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Если честно, сомнений и не было, что Свёнтек победит Ясмин Паолини. Ига была явным фаворитом, что она и подтвердила. Чемпионство абсолютно заслуженное, но есть разочарование. Не от победы Свёнтек, а от уровня конкуренции. Не умаляю заслуг Иги, но этого мне не хватает. Раньше была Серена Уильямс, которая супер подавала, играла быстро. А сейчас есть Свёнтек, Соболенко выделяется, но остальные… Очень много сенсаций, но это как американские горки: вверх — вниз, а результат — падение. А Ига — молодчина, великолепный результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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