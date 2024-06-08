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Дмитриева высказалась о победе Свёнтек на «Ролан Гаррос»

Дмитриева высказалась о победе Свёнтек на «Ролан Гаррос»
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек в финале Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Ролан Гаррос» складывается для Свёнтек очень удачно. Ига чудом выиграла у Наоми, а дальше всё так складывалось, что её соперницы проигрывали совершенно неожиданно тем, кто считался гораздо их слабее. Это можно сказать и о Рыбакиной, которая умеет играть со Свёнтек, и о Соболенко, которая проиграла Андреевой.

Финал совершенно непредсказуемый. Но Паолини играла как умела. Однако всё складывалось неожиданно», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в финале «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек обыграла 15-ю ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини со счетом 6:2, 6:1.

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