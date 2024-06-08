Дмитриева рассказала, кто из девушек удивил на «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева назвала теннисистку, чья игра на Открытом чемпионате Франции – 2024 её удивила.

«Конечно, Мирра Андреева! Она великолепно сыграла два самых трудных матча с Азаренко. 17-летнюю девочку поставили играть ночью, что очень смешно. Она выиграла очень сложный матч. Ну и с Соболенко тоже был трудный матч. В первой половине встречи она показала удивительно тонкий и грамотный теннис. Потом то ли обе устали, то ли сбавили темп, но Мирра сумела довести матч до конца», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 17-летняя Андреева впервые в карьере дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», где в двух сетах проиграла Ясмин Паолини из Италии.

По пути к 1/2 финала россиянка прошла победительниц турниров «Большого шлема» — белорусских теннисисток Викторию Азаренко и Арину Соболенко, а также бывшую россиянку Варвару Грачёву, ныне представляющую Францию.