«Выделяется на фоне всего тура». Метревели — о перспективах Мирры Андреевой

Бывшая девятая ракетка мира Александр Метревели поделился мнением о перспективах спортсменки 38-й ракетки мира 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мирра выделяется на фоне всего тура. Если смотреть на других девушек, у всех есть какие-то явные недостатки. Физические, психологические или ещё какие-то. Она, мне кажется, в этом плане выглядит лучше: хорошо двигается, отличная техника, соображает на корте. Все задатки для большого будущего у Андреевой есть.

Она уже показала серьёзные результаты и продолжает постепенно прибавлять, расти. Думаю, что уже в этом сезоне Мирра может попасть в десятку. Даже если она выйдет в финал турнира «Большого шлема» или выиграет его – это не будет большой неожиданностью.

Стоит ли Андреевой ехать на Олимпиаду? Трудно сказать. Очень важно, чтобы она сейчас не переиграла и не перегорела, а получала удовольствие от тенниса», – приводит слова Метревели Metaratings.ru.

17-летняя Мирра Андреева со следующей недели дебютирует на 23-й строчке рейтинга WTA за счёт выдающегося выступления на «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, на грунтовом «Шлеме» россиянка дошла до полуфинала соревнований, в 1/4 финала сенсационно одолев вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). В полуфинале Мирра со счётом 3:6, 1:6 уступила итальянке Ясмин Паолини.