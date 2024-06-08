Свёнтек стала пятым игроком в истории по количеству титулов «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла на пятое место в истории по количеству титулов «Ролан Гаррос» среди мужчин и женщин. Сегодня, 8 июня, в финале «Ролан Гаррос» полька обыграла итальянку Ясмин Паолини и взяла четвёртый титул Открытого чемпионата Франции.

Первое место по количеству титулов «РГ» занимает бывшая первая ракетка мира, 22-кратный победитель ТБШ, испанский теннисист Рафаэль Надаль , который выигрывал «Шлем» в Париже 14 раз.

, который выигрывал «Шлем» в Париже 14 раз. На второй строчке расположилась Крис Эверт из США, которая становилась победительницей семь раз.

из США, которая становилась победительницей семь раз. По шесть титулов «РГ» удалось завоевать Штеффи Граф из Германии и Бьорну Борну из Швеции.

из Германии и из Швеции. Полька Ига Свёнтек делит пятое место с американкой Хелен Уиллз-Муди, Жюстин Энен из Бельгии и Анри Коше — у всех по четыре титула «Ролан Гаррос».