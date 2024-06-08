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Свёнтек стала пятым игроком в истории по количеству титулов «Ролан Гаррос»

Свёнтек стала пятым игроком в истории по количеству титулов «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла на пятое место в истории по количеству титулов «Ролан Гаррос» среди мужчин и женщин. Сегодня, 8 июня, в финале «Ролан Гаррос» полька обыграла итальянку Ясмин Паолини и взяла четвёртый титул Открытого чемпионата Франции.

  • Первое место по количеству титулов «РГ» занимает бывшая первая ракетка мира, 22-кратный победитель ТБШ, испанский теннисист Рафаэль Надаль, который выигрывал «Шлем» в Париже 14 раз.
  • На второй строчке расположилась Крис Эверт из США, которая становилась победительницей семь раз.
  • По шесть титулов «РГ» удалось завоевать Штеффи Граф из Германии и Бьорну Борну из Швеции.
  • Полька Ига Свёнтек делит пятое место с американкой Хелен Уиллз-МудиЖюстин Энен из Бельгии и Анри Коше — у всех по четыре титула «Ролан Гаррос».
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