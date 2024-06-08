Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Цонга: мне кажется, в Звереве что-то есть от Марата Сафина

Цонга: мне кажется, в Звереве что-то есть от Марата Сафина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга, завершивший карьеру на «Ролан Гаррос» — 2022, заявил, что стиль игры немецкого теннисиста Александра Зверева очень похож на игру российского теннисиста Марата Сафина.

«Он немного напоминает бывшего игрока на бэкхенде, в нём есть что-то от спортсмена, близкого к своему происхождению. Я думаю, в нём есть Марат Сафин, у него есть та плавность на бэкхенде, и он способен играть во всех зонах. Марат тоже умел смещаться с бэкхенда, он знал, как это делать, и я думаю, что в его бэкхенде есть много от Сафина», — приводит слова Цонга We Love Tennis.

В дебютном для себя финале грунтового турнира «Большого шлема» Александр Зверев сразится с двукратным чемпионом мэйджоров, третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (3). Их встреча пройдёт завтра, 9 июня.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
«Работа ещё не закончена». Тони Кроос отреагировал на выход Зверева в финал «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android