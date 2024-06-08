Цонга: мне кажется, в Звереве что-то есть от Марата Сафина

Бывшая пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга, завершивший карьеру на «Ролан Гаррос» — 2022, заявил, что стиль игры немецкого теннисиста Александра Зверева очень похож на игру российского теннисиста Марата Сафина.
«Он немного напоминает бывшего игрока на бэкхенде, в нём есть что-то от спортсмена, близкого к своему происхождению. Я думаю, в нём есть Марат Сафин, у него есть та плавность на бэкхенде, и он способен играть во всех зонах. Марат тоже умел смещаться с бэкхенда, он знал, как это делать, и я думаю, что в его бэкхенде есть много от Сафина», — приводит слова Цонга We Love Tennis.
В дебютном для себя финале грунтового турнира «Большого шлема» Александр Зверев сразится с двукратным чемпионом мэйджоров, третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (3). Их встреча пройдёт завтра, 9 июня.
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