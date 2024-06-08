Свёнтек — один из 20 игроков в истории, победивших на ТБШ после отыгранного матчбола

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала одним из 20 игроков в истории тенниса, кому удалось взять титул «Большого шлема» после отыгранного матчбола.

Сегодня, 8 июня, в финале «Ролан Гаррос» — 2024 полька обыграла итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:2, 6:1. При этом во втором раунде турнира в матче с четырёхкратной победительницей ТБШ японкой Наоми Осакой она отыграла матчбол на подаче соперницы при счёте 7:6 (7:1), 1:6, 3:5.

Кому за последние годы удавалось отыграть матчбол, а потом взять титул:

Барборе Крейчиковой, которая отыграла матчбол в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2021 с Марией Саккари;

Наоми Осаке в четвёртом круге Australian Open — 2021 в матч с Гарбинье Мугурусой;

Каролине Возняцки во втором круге Australian Open — 2018 в матче с Яной Фетт.