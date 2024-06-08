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Свёнтек — один из 20 игроков в истории, победивших на ТБШ после отыгранного матчбола

Свёнтек — один из 20 игроков в истории, победивших на ТБШ после отыгранного матчбола
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала одним из 20 игроков в истории тенниса, кому удалось взять титул «Большого шлема» после отыгранного матчбола.

Сегодня, 8 июня, в финале «Ролан Гаррос» — 2024 полька обыграла итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:2, 6:1. При этом во втором раунде турнира в матче с четырёхкратной победительницей ТБШ японкой Наоми Осакой она отыграла матчбол на подаче соперницы при счёте 7:6 (7:1), 1:6, 3:5.

Кому за последние годы удавалось отыграть матчбол, а потом взять титул:

  • Барборе Крейчиковой, которая отыграла  матчбол в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2021 с Марией Саккари;
  • Наоми Осаке в четвёртом круге Australian Open — 2021 в матч с Гарбинье Мугурусой;
  • Каролине Возняцки во втором круге Australian Open — 2018 в матче с Яной Фетт.
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