Видеообзор победы Свёнтек над Паолини в финале «Ролан Гаррос» — 2024
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8 июня состоялся финал «Ролан Гаррос» — 2024, в котором первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши оказалась сильнее представительницы Италии Ясмин Паолини — 6:2, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
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15
Ясмин Паолини
Я. Паолини
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Иги Свёнтек — Ясмин Паолини.
Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).
Напомним, спортсменки провели на корте всего 1 час 9 минут. На счету Свёнтек пять брейк-пойнтов из девяти и один эйс. На счету Паолини две двойные ошибки, один брейк-пойнт из одного и также один эйс.
Для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала этот турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.
Комментарии
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