Видеообзор победы Свёнтек над Паолини в финале «Ролан Гаррос» — 2024

8 июня состоялся финал «Ролан Гаррос» — 2024, в котором первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши оказалась сильнее представительницы Италии Ясмин Паолини — 6:2, 6:1.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Иги Свёнтек — Ясмин Паолини.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Напомним, спортсменки провели на корте всего 1 час 9 минут. На счету Свёнтек пять брейк-пойнтов из девяти и один эйс. На счету Паолини две двойные ошибки, один брейк-пойнт из одного и также один эйс.

Для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала этот турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.