Появилась сетка турнира ATP-250 в Штутгарте, где сыграют Сафиуллин, Зверев и Бублик

Появилась сетка травяного турнира ATP-250 в Штутгарте, который пройдёт с 10 по 16 июня. Информацию об этом журналист Михал Самульски выложил в своих социальных сетях.
Фото: X @MichalSamulski
Первым сеяным турнира является четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев. Во втором круге он сыграет с победителем матча между американцами Кристофером Юбэнксом и Брэндоном Накашимой.
На второй строчке находится ещё один американец Бен Шелтон. Под третьим номером посеян Александр Бублик из Казахстана, под четвёртым — Фрэнсис Тиафо из США.
Отметим интересную пару первого круга — 42-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с финалистом Уимблдона-2021 итальянцем Маттео Берреттини.
Также на турнир заявлены Лоренцо Музетти, Энди Маррей, Денис Шаповалов и Ян-Леннард Штруфф.