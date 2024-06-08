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Появилась сетка турнира ATP-250 в Штутгарте, где сыграют Сафиуллин, Зверев и Бублик

Появилась сетка травяного турнира ATP-250 в Штутгарте, который пройдёт с 10 по 16 июня. Информацию об этом журналист Михал Самульски выложил в своих социальных сетях.

Фото: X @MichalSamulski

Первым сеяным турнира является четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев. Во втором круге он сыграет с победителем матча между американцами Кристофером Юбэнксом и Брэндоном Накашимой.

На второй строчке находится ещё один американец Бен Шелтон. Под третьим номером посеян Александр Бублик из Казахстана, под четвёртым — Фрэнсис Тиафо из США.

Отметим интересную пару первого круга — 42-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с финалистом Уимблдона-2021 итальянцем Маттео Берреттини.

Также на турнир заявлены Лоренцо Музетти, Энди Маррей, Денис Шаповалов и Ян-Леннард Штруфф.