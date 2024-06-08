Ига Свёнтек поделилась фото после победы на «Ролан Гаррос» — 2024

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в социальных сетях поделилась фотографией после победы на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«5!!» — написала теннисистка в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Иги Свёнтек

Сегодня, 8 июня, в финале «Ролан Гаррос» полька в двух сетах обыграла 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини и взяла пятый титул ТБШ. Напомним, для Свёнтек это также четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах.

Свёнтек стала игроком с наименьшим количеством отданных геймов, начиная с 1/8 финала турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, а также стала самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось завоевать четыре титула в женском одиночном разряде «Ролан Гаррос».