«Это ненормальные цифры». Паолини — о трудном матче со Свёнтек в финале «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини на пресс-конференции рассказала, почему ей было так трудно играть в финале Открытого чемпионата Франции — 2024 против первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек.

— На корте вы сказали, что Ига здесь – одно из самых сложных испытаний в теннисе. Почему против неё так трудно играть?

— Не знаю. Она здесь невероятно играет и очень хорошо обороняется. На грунте она невероятна. И на харде тоже, ну же, она столько турниров выиграла в этом году. Но играть против неё здесь – это нечто иное. Она уже взяла четыре титула, а ей только 23. Это ненормальные цифры, какие-то невероятные. Она – невероятный игрок.

Напомним, сегодня, 8 июня, Ига Свёнтек обыграла Ясмин Паолини в финале «Ролан Гаррос» — 2024 в двух сетях. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Свёнтек.

Для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.