Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марсело Аревало и Мате Павич выиграли парный мужской разряд на «Ролан Гаррос»

Марсело Аревало и Мате Павич выиграли парный мужской разряд на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Пара теннисистов Марсело Аревало из Сальвадора и Мате Павич из Хорватии победили в мужском парном разряде в финале «Ролан Гаррос», обыграв итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори в двух сетах. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу Аревало/Павича.

Ролан Гаррос — парный разряд (м). Финал
08 июня 2024, суббота. 18:35 МСК
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори

Встреча продлилась 1 час 32 минуты. В её рамках пара Аревало и Павича четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из трёх (100%). На счету итальянцев один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи (14%).

В прошлом году чемпионами стала пара Ивана Додига из Хорватии и Остина Крайчека из США. В финале они обыграли пару бельгийских теннисистов Сандера Жилле и Йорана Флигена со счётом 6:3, 6:1.

Материалы по теме
Лаура Зигемунд и Эдуард Роже-Васслен — чемпионы микста на «Ролан Гаррос» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android