Марсело Аревало и Мате Павич выиграли парный мужской разряд на «Ролан Гаррос»

Пара теннисистов Марсело Аревало из Сальвадора и Мате Павич из Хорватии победили в мужском парном разряде в финале «Ролан Гаррос», обыграв итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори в двух сетах. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу Аревало/Павича.

Встреча продлилась 1 час 32 минуты. В её рамках пара Аревало и Павича четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из трёх (100%). На счету итальянцев один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи (14%).

В прошлом году чемпионами стала пара Ивана Додига из Хорватии и Остина Крайчека из США. В финале они обыграли пару бельгийских теннисистов Сандера Жилле и Йорана Флигена со счётом 6:3, 6:1.