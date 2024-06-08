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Паолини назвала количество титулов «РГ», которое сможет выиграть Свёнтек за карьеру

Паолини назвала количество титулов «РГ», которое сможет выиграть Свёнтек за карьеру
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15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини ответила на вопрос, сколько титулов «Ролан Гаррос» за карьеру сможет выиграть первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

— На корте была Крис Эверт, у которой семь побед на «РГ». Как думаете, сможет Ига однажды перебить это достижение?
— Однозначно (смеётся). Нет, я не знаю. Но ей 23, четыре у неё уже есть. Думаю, она может выиграть ещё три, хотя не знаю. Посмотрим. Это тяжело. Каждый год непросто выиграть турнир. Четыре она уже выиграла, да, думаю, она может это сделать, — сказала Паолини на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 8 июня, Ига Свёнтек обыграла Ясмин Паолини в финале «Ролан Гаррос» — 2024 в двух сетях. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Свёнтек.

Для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.

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