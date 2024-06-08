«Турнир был сюрреалистичным». Свёнтек — о завоевании четвёртого титула на «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала свою четвёртую победу на «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
15
Ясмин Паолини
Я. Паолини
«Это очень многое значит. Турнир был сюрреалистичным с его началом и вторым кругом. Но мне с каждым матчем удавалось улучшать свою игру. Очень горжусь собой, потому что от меня все многого ждали, было давление. Рада, что смогла со всем справиться и выиграть», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.
Свёнтек выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне. Сегодня, 8 июня, она в двух сетах обыграла Ясмин Паолини, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1. Также Ига Свёнтек вышла на чистое второе место по количеству титулов ТБШ среди действующих игроков.
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