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«Турнир был сюрреалистичным». Свёнтек — о завоевании четвёртого титула на «Ролан Гаррос»

«Турнир был сюрреалистичным». Свёнтек — о завоевании четвёртого титула на «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала свою четвёртую победу на «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Это очень многое значит. Турнир был сюрреалистичным с его началом и вторым кругом. Но мне с каждым матчем удавалось улучшать свою игру. Очень горжусь собой, потому что от меня все многого ждали, было давление. Рада, что смогла со всем справиться и выиграть», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Свёнтек выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне. Сегодня, 8 июня, она в двух сетах обыграла Ясмин Паолини, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1. Также Ига Свёнтек вышла на чистое второе место по количеству титулов ТБШ среди действующих игроков.

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