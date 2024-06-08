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«Странное ощущение». Паолини — о себе в качестве игрока топ-10

«Странное ощущение». Паолини — о себе в качестве игрока топ-10
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15-я ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини рассказала, успела ли осознать, что стала седьмой ракеткой мира.

— Уже успели осознать, что стали седьмой ракеткой? Представляете, как будете играть в следующем году в качестве игрока топ-10?
— Не знаю, особо об этом не думала. Конечно, я очень счастлива. Странное ощущение, я только что проиграла финал, но должна быть счастлива за эти две недели и свой новый рейтинг. Для меня это не грустный, а счастливый момент. Надо признать, стараюсь смотреть на это именно так, — сказала Паолини на пресс-конференции.

Сегодня, 8 июня, Ясмин Паолини проиграла первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024 со счётом 2:6, 1:6.

Для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.

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